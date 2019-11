Zó kun je niet meer toegevoegd worden aan groepsapps op Whatsapp

Een groepsgesprek op Whatsapp met vriendinnen of familie is hartstikke gezellig, maar tegenwoordig wordt er voor ieder uitje, etentje en cadeautje een apart groepsgesprek aangemaakt. Vind je dat irritant? Met de nieuwe functie van de app ben je daar zo vanaf.

Whatsapp heeft namelijk een nieuwe update uitgebracht die de ‘weigerlijst’ bevat. Met deze functie kun je vooraf al groepgesprekken weigeren. Maakt die ene collega voor elke wissewasje een nieuwe groep aan? Dan kun je instellen dat hij of zij jou niet zomaar meer kan toevoegen aan een groepsgesprek. Je krijgt hier dan een aparte uitnodiging voor die je binnen 3 dagen moet accepteren of blokkeren.

Privacy

Deze nieuwe optie vind je in de instelling van de app onder het kopje privacy. In dat menu kun je er bij ‘groepen’ voor kiezen om bepaalde mensen te weigeren. Daarnaast kun je in het nieuwe menu ook instellen dat alleen contactpersonen jou in een groep kunnen toevoegen of dat iedereen dat kan doen.

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock