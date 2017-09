Stel je voor: jij geniet van een heerlijke kop koffie in een café, terwijl je viervoeter overal rond mag huppelen.

Binnenkort is dit mogelijk, en wel in de binnenstad van Groningen. Een exacte openingsdatum is nog niet bekend, maar Hondencafé Kwispel moet het allereerste hondencafé van Nederland worden.

Lekker knuffelen

Initiatiefneemster van het vrolijke café is Marijke Haaksema. Het idee? Een hondencafé en dagopvang in één, waar zowel viervoeters als hun baasjes welkom zijn. Voor een vast bedrag per halfuur kun jij onbeperkt aan de koffie en thee, terwijl je ondertussen met alle dieren knuffelt.

Crowdfundingactie

Het is nog niet bekend waar het hondencafé zijn deuren gaat openen. Marijke heeft in het café plek voor zo’n 5 tot 10 honden tegelijk. Om haar plan te realiseren heeft ze een crowdfundingactie opgezet. Het doel is 25.000 euro ophalen zodat het café eind dit jaar haar deuren kan openen. Wij kunnen niet wachten.

Bron: NU.nl. Beeld: iStock