De zomer is terug: hoe groot is de kans op een hittegolf dit weekend?

Het is zover: de zomer is terug. En daar hebben we best even op moeten wachten, want de hele maand juni telde tot vandaag slechts drie zomerse dagen.

Normaal gesproken zijn er zeker vijf zomerse dagen in juni.

Vanaf vandaag wordt het al zo’n 23 tot 25 graden en vanaf woensdag is het helemaal gedaan met de koele lucht. Dan wordt het écht lekker warm en zeker boven de 25 graden. Hoe groot is de kans dan op een hittegolf, volgens de laatste voorspellingen? Nou, het zit er dik in dat het dit weekend raak is. De kans op zeker 5 dagen zomers weer, waarop er bovendien 3 dagen tropische temperaturen van boven de 30 graden worden gemeten (de criteria van een hittegolf), is nú al 70 procent. Het meeste geluk heb je als je in het zuidoosten van het land woont, daar is de kans op een hittegolf het grootst.

Al met al mogen we niet klagen met deze voorspellingen. En ook niet over wat we al hebben gehad, deze maand. Met een gemiddelde temperatuur van 17,1 graden hoort juni nu bij een van de tien warmste juni’s sinds 1901.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock