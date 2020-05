Dit zijn de grootste ergernissen tijdens een videocall met collega’s

Werk jij ook thuis sinds de coronacrisis? En kun je de videomeetings die je de afgelopen maanden hebt gehad niet meer op 2 handen tellen? Dan komen deze ergernissen tijdens een videocall je vast ook héél bekend voor.

De website VPNdiensten.nl hield een onderzoek onder 1500 mensen en kwam erachter dat dit de grootste ergernissen zijn tijdens een videocall met collega’s:

1. Lekker in je joggingbroek op de bank

Als je toch niet naar kantoor hoeft te komen, kun je net zo goed in een joggingbroek op de bank werken, toch? Je rolt uit bed, hoeft niet per se te douchen, ook je haren hoef je niet te doen en make-up heb je al zeker 2 maanden niet meer gedragen. Kan toch best? You’re wrong! Je collega’s nemen het je namelijk helemaal niet in dank af als je er onverzorgd bij zit tijdens een videocall. Onverzorgde collega’s op het beeldscherm, daar ergert 50% van de deelnemers van het onderzoek zich kapot aan.

2. O, is het al begonnen?

Iedereen zit al in beeld, behalve die ene collega waarop iedereen moet wachten… Herkenbaar? Of ben jij zelf stiekem degene die altijd te laat incheckt bij een videomeeting? Even een goed plekje vinden, laptop aan de oplader doen, kopje thee erbij pakken, checken of je haar wel goed zit… Begin voortaan maar wat eerder met de voorbereiding, want je collega’s nemen het je niet in dank af.

3. Bammetje erbij

Je kijkt in je agenda en ziet dat je een teammeeting op Zoom hebt van 12 tot 13 uur. Je gruwelt al bij het idee want je weet wat dat betekent: het is een lunchmeeting. Er gaat gegeten worden tijdens deze meeting. Op beeld! Jij zit er echt niet op te wachten om je collega’s te zien en te horen kauwen, en je bent niet de enige. Ook het eten tijdens videomeetings staat hoog op het lijstje met ergernissen van Nederlanders.

4. Uhm, Suzan, we horen je niet meer…

En dan de laatste grote ergernis van Nederlanders bij het videobellen: de internetverbinding. Hoe irritant is het als je midden in je verhaal zit en je collega’s gebaren naar je dat ze er niks van hebben gehoord omdat je geluid hapert? Of wanneer je telkens op een opnieuw opstartende collega moet wachten omdat zijn of haar verbinding steeds wegvalt? Daar hebben we geen tijd voor!

Bron: HLN. Beeld: iStock