Toch jammer: hiér is de grootste Hema van Europa geopend

Als je het hebt over een oer-Hollandse winkel, dan heb je het natuurlijk over Hema. De winkelketen heeft een nieuwe winkel geopend, maar helaas niet in Nederland.

Veel Nederlanders zijn fan van Hema en kunnen de winkel niet verlaten zonder iets gekocht te hebben. Alleen al van het idee van een hele grote flagshipstore van de winkel worden we heel blij, maar deze winkel is helaas niet in Nederland geopend. Vandaag ging het grootse filiaal van Hema van Europa open in Antwerpen op De Meir.

Restaurants

Hema test in deze grote winkel hun nieuwe internationale winkelformule aan. In deze formule spelen de restaurants een grote rol. De ‘LEKKER HEMA’-restaurants hebben een volledig nieuw uiterlijk met aparte counters waar je salades, huisgemaakte frites, verse pasta’s, pizza’s, broodje en soepen kunt kopen. Dit concept is ook al in 386 filialen in Nederland doorgevoerd. Maar zo’n grote winkel hebben wij helaas nog niet.

Bron: atv.be. Beeld: ANP.