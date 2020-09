Hallo herfst: we hebben in Nederland meer en grotere spinnen dan ooit

Het spinnenseizoen is weer van start gegaan. Slecht nieuws voor iedereen die van het idee alleen de kriebels krijgt: we hebben in Nederland meer, grotere en exotischere spinnen dan ooit.

Dat blijkt uit de jaarlijkse spinnentelling die afgelopen weekend werd gehouden. Sjef van Overdijk is een van de mensen die dit weekend op handen en knieën in de tuin op zoek ging naar acht-potige vrienden. Hij is spinnenexpert bij dierenpark De Oliemeulen. Door de klimaatverandering hebben we in Nederland vaker spinnen die je normaal gesproken alleen in de zuidelijke landen spot.

Valse wolfspin

“De valse wolfspin of de Spaanse stierspin bijvoorbeeld. Die kwamen eerst alleen in het Middellandse Zeegebied voor. Het wordt in Nederland steeds warmer en daardoor ook geschikter voor de spinnen. Ze overleven nu ook hier”, vertelt de expert tegenover Editie NL.