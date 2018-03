Deze 4 GTST-acteurs maken binnenkort de overstap naar 'Nieuwe Tijden'

Misschien kijk je er al naar, de spin-off van GTST, genaamd ‘Nieuwe Tijden’. In de online serie spelen onder anderen voormalig GTST-acteurs als Holly Mae Brood (Amy) en Soy Kroon (Sil).

Maar binnenkort komen nóg meer GTST-acteurs een kijkje nemen in ‘het kleine zusje’ van de best bekeken soap van Nederland. Hoe leuk is dat?

En zoals je in de video kunt zien gaat het om Jette van der Meij (Laura), Ruud Feltkamp (Noud), Ferry Doedens (Lucas) en oudgediende Wilbert Gieske (Robert).

Nieuwe Tijden speelt zich af rond een studentenhuis in Utrecht waar eerdergenoemde Amy en Sil momenteel wonen. Ook Ferry Doedens speelde al eerder een langere tijd mee in Nieuwe Tijden: hij woonde in het studentenhuis.

Rutger Goedhart

De GTST-acteurs vertrekken naar Utrecht omdat het al langere tijd niet goed gaat met Sil. En de zoon van Robert en Laura gaat het nóg moeilijker krijgen, want de video verklapt ook al een hele dikke spoiler voor dit seizoen: Fleur, de kleindochter van Rutger, is naar Utrecht verhuisd, en ze weet precies wat Sil gedaan heeft…

Voor wie het vergeten is: Sil zat jaren in de gevangenis, omdat hij Rutger Goedhart had vermoord, de bedrieglijke vriend van Laura. En het ziet er naar uit dat Fleur Sil niet met rust gaat laten de komende tijd. Spannend!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: GTST. Beeld: ANP.