Ooh, aah: dit zijn de eerste beelden van de bruiloft van Amir en Farah in 'GTST'

Mocht je het gemist hebben: Amir gaat in ‘GTST’ trouwen met zijn liefde Farah. De makers van de soap hebben de eerste beelden van de bruiloft vrijgegeven.

Van de prachtige bruidsjurk van Farah tot en met de bezegelende kus: dat belooft een aflevering te worden om van te smelten.

Het liefdesverhaal van Amir en Farah

Even het liefdesverhaal van Amir en Farah in vogelvlucht. Amir emigreerde vanuit Afghanistan naar Meerdijk. Daar bloeide iets op tussen hem en Sjors, maar wat zij nog niet wist is dat hij eigenlijk nog zijn liefde in Afghanistan had zitten. In de veronderstelling dat hij haar nooit meer zou zien, opende Amir toch zijn hart voor Sjors. Maar toen stond Farah plotseling toch voor de deur.

Trouwdatum

Tsja, dat was even moeilijk, voor zowel Sjors als Amir. Toch koos hij voor zijn Afghaanse schone en daar lijkt Sjors inmiddels wel oké mee te zijn. Sterker nog: ze probeert het koppel, dat weinig geld heeft voor een bruiloft, aan een droomhuwelijk te helpen. Samen met Q, Sam en Bing stroopten ze de handen uit de mouwen om te regelen dat ze in de kerk konden trouwen. En dat gaat dus gebeuren. Zet het maar vast in je agenda: op vrijdag 11 mei zal de bruiloft op RTL 4 te zien zijn.

Bron: GTST.nl. Beeld: GTST.nl

