Guus Meeuwis geeft extra concert en jij kunt erbij zijn met deze fijne actie

Groots met een zachte G is al 15 jaar een fenomeen. De kaarten voor de jubileumshows van 2020 zijn dan ook niet aan te slepen. Maar er is goed nieuws: Guus geeft een éxtra concert. En wel in het Philips stadion voor aanvang van het EK-duel van tussen Oranje en Oekraïne.

Hoe leuk is dat? Eerst genieten van de hits van Guus Meeuwis, om vervolgens ons eigen elftal te zien spelen. En dat allemaal in het gezelschap van 35.000 anderen in het indrukwekkende Philips stadion. Hul jezelf in een oranje outfit en zing lekker mee met Het is een nacht en Tranen gelachen. Kortom: zorg dat je erbij bent.

Heerlijke deal

Dit concert zal plaatsvinden op 14 juni, na de andere Groots met een zachte G shows op 12 en 13 juni. En wij hebben iets leuks voor je. Voor de prijs van een 2e rang ticket, kun je namelijk gewoon vanaf de 1e rang van de show genieten. Of vanaf de 2e rang, voor de prijs van een 3e rang ticket. Via de Libelle Shop kun je tickets kopen voor het concert van Guus Meeuwis, waarmee je kosteloos deze rangupdate krijgt. Deze actie loopt tot en met 15 december, zorg dus dat je er snel bij bent!

Bron: Groots met een zachte G. Beeld: ANP.