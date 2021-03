Haagse bronnen: ‘Voorlopig geen versoepeling van coronamaatregelen’

Het is wekelijks vaste prik op zondagavond voor ruim een miljoen kijkers: Miljoenenjacht. Elke week is het weer de grote vraag of de finalist met goedgevulde zakken naar huis gaat. Deze zondag is het Hans uit Woerden die in de finale koffers weg mag spelen voor een zo hoog mogelijk eindbedrag.

Hans droomt van een woonboerderij met eigen bed & breakfast. Maar het loopt het grootste deel van de finale niet bepaald van een leien dakje…

Een beetje geluk

Met wat geluk eindigt Hans bij de eerste twee kandidaten in de ronde met kennisvragen. Vervolgens komt hij tegenover Tabita uit Heiloo te staan in de halve finale. De bedragen lopen flink op, maar geen van de twee kiest eieren voor z’n geld. Een simpele rekensom moet gaan bepalen wie de finalist van deze uitzending wordt. Het is uiteindelijk Hans die een fractie eerder drukt en het juiste antwoord geeft. De Woerdenaar mag naar de grande finale.