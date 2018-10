Deze knuffel van een bekende Zweedse meubelgigant is immens populair

Ben je ooit te oud voor een knuffel? Wij vinden van niet. Zeker niet als ze zo leuk zijn als deze haaieknuffel van Ikea.

De knuffel heet Blåhaj en in ons beste Zweeds vertalen we dat als ‘blauwe haai’. Feit is dat Blåhaj ondertussen de hele wereld ziet omdat fanatieke Instagrammers de knuffel massaal omarmen en op de kiek zitten in de grappigste settings. De haai is naast schattig en zacht ook nog eens functioneel omdat-ie het ook prima doet als kussen. Voor nog geen vijftien euro heb je nu alvast een heel goed sinterklaascadeautje.

Dit bericht bekijken op Instagram Ну не май месяц за окном еслиф чё #акулаизикеи #икеа #blahaj Een bericht gedeeld door Семён (@semaakylafromikea) op 26 Okt 2018 om 11:30 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Доброе утро🙂 #vscokg #акулка #акулаизикеи #блохэй Een bericht gedeeld door Annika (@annikiara) op 27 Sep 2018 om 9:16 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Instagram.