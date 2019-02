Haal de barbecue maar tevoorschijn: het wordt dit weekend heerlijk warm

De afgelopen dagen hebben we al heerlijk kunnen genieten van het zonnetje en voorlopig zet deze stijgende lijn zich nog wel even door. De vooruitzichten van het weekend zien er namelijk veelbelovend uit.

De temperaturen liggen dit weekend rond de 15 graden en volgens Maurice Middendorp van Buienradar kunnen we zelfs de barbecue erbij halen.

Lenteweer

“Ja dat kan eigenlijk best wel. Een barbecuelunch dan,” zo vertelt Maurice aan RTL Nieuws. Hij voorspelt een weekend vol stralend lenteweer. “Vorig weekend hadden we lekkere temperaturen, maar dat kunnen we dit weekend ook echt verwachten.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock