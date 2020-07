Haal de zomer in huis: de nieuwste Libelle is nú verkrijgbaar!

Dat Beatrix sportief was, graag beeldhouwde, een lieve vriendin en dol op dieren is, zouden we door alle officiële werkmomenten bijna vergeten. Terwijl ze juist dan zo ontzettend leuk en ‘gewoon’ was.

Toen prinses Beatrix na het gymnasium rechten ging studeren in Leiden, wilde ze door medestudenten aangesproken worden met koninklijke hoogheid. Het waren de jaren '50 en in die tijd vond iedereen dat vanzelfsprekend. Maar het zegt ook iets over de vrij eenzame positie die de kroonprinses toen al innam. Beatrix was zich als 18-jarige uitermate bewust van haar unieke plek