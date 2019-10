Haal je krabber maar tevoorschijn: maandag mogelijk kans op eerste nachtvorst!

Mocht je winterjas nog ergens op zolder liggen, dan kan het geen kwaad om deze dit weekend tevoorschijn te halen. In de nacht van zondag op maandag gaat het namelijk behoorlijk fris worden. Misschien zelfs zó koud, dat er sprake is van de eerste nachtvorst, zo voorspellen weerdeskundigen.

Vooral in het oosten van het land is de kans groot dat het kwik even onder het vriespunt duikt.

-1 graden

“De kans op de eerste nachtvorst is het grootst in het oosten en noordoosten van Nederland,” zo vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. Het gaat hierbij om temperaturen op een hoogte van zo’n anderhalve meter. “Op de koudste plaatsen komen we dan uit op waarden tussen de 0 en -1 graden,” aldus Janssen. Dat het rond deze tijd al op ‘neushoogte’ zo koud gaat worden, is best vroeg te noemen. Normaal gesproken is dit namelijk pas rond 23 oktober ergens in het land het geval.

Geen record

Toch hebben we niks te klagen: vorig jaar deed de vorst namelijk nóg vroeger zijn intrede. Janssen: “Toen daalde het kwik al op 29 september onder nul.” Hoewel dit erg vroeg is, was het volgens Janssen geen record. Het record staat vooralsnog op 15 september in 1971. In 2000 liet de eerste vrieskou op zich wachten tot 16 december.

Nog niks zeker

Mocht het kwik lokaal onder de nul schieten, dan is er sprake van een regionale vorstdag. Toch is het nog helemaal niet zeker dat het zo ver komt. “We zijn afhankelijk van de bewolking in het oosten en noordoosten. Daarnaast is het ook de vraag hoe snel er mist ontstaat, want dat tempert de afkoeling.”

Korte duur

Voor de koukleumen onder ons is er ook nog goed nieuws: mocht het namelijk zover komen, dan is de vorst slechts van korte duur. Na maandag nemen de bewolking en de buien toe. Door die wolken, die als een warme deken over het land liggen, zal het niet kouder worden dan een graad of 8, zo is de verwachting.

Mocht je nu maandagochtend geen tijd hebben om je bevroren autoruit schoon te maken, dan biedt deze handige tip uitkomst:

Bron: AD. Beeld: iStock