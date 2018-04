Haal je slippers maar tevoorschijn: na het weekend wordt ‘t 25 graden!

Heb jij afgelopen weekend het zonnetje gemist? Geen zorgen: na het weekend krijg je namelijk een tweede kans! Als we weeronline.nl moeten geloven dan kunnen de temperaturen volgende week oplopen tot maar liefst 25 graden Celsius.

We moeten wel even geduld hebben. Tot en met vrijdag schommelt de temperatuur namelijk tot de 15 en 20 graden. Hierbij komen wat bewolking en buiten voorbij, maar ook af en toe wat zon.

Weg met de winterjassen

In het weekend wordt het weer beter, want vanaf zaterdag laat de zon zich vaker zien en wordt het dus ook weer warmer. Het lijkt er dan ook op dat we onze winterjassen definitief kunnen opbergen. De komende tijd is de kans op normale of lage temperaturen klein.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock