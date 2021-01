Nederland is begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. Verpleegkundige Esther van Dam was donderdagochtend als één van de eersten aan de beurt. Wat vindt zij van het coronavaccin? En hoe verliep de vaccinatie? Wij belden met haar.

“Ik werk als verpleegkundige op de acute opname afdeling van het ziekenhuis in Zwolle. Ik behoor daarmee tot medewerker in de acute zorg en kreeg dan ook als één van de eersten de oproep om gevaccineerd te worden. Het is voor mij extra belangrijk om beschermd te zijn tegen het coronavirus, zodat ik geen risico vorm voor de patiënten die op mijn afdeling binnenkomen.”

“Als zorgmedewerker steek ik met gemak overal een naald in. Ik heb geen moeite met injecteren. Maar zelf een injectie krijgen vind ik altijd spannend. Wat dat betreft ben ik een watje. Wel ging ik vol vertrouwen de vaccinatie tegemoet. Ik sta er heel erg achter dat ik dit doe en geloofde dat ik geen directe bijwerkingen zou ervaren na het vaccin.”

En, is dat ook gebleken?

“Ik heb inderdaad geen klachten gekregen en de vaccinatie verliep soepel. Het vond plaats in een rustige gang en ik werd persoonlijk ontvangen. Achteraf kon ik even rustig op een bankje plaatsnemen om bij te komen, wat te drinken en een koek te eten. Dat was heel fijn. De spanning is nu weg en op dit moment overheerst vooral een gevoel van dankbaarheid. Ik ben heel dankbaar dat ik geprikt mocht worden met al mijn collega’s die allemaal zo hard hebben gewerkt de afgelopen maanden.”

Hoe kijk je persoonlijk naar het coronavaccin?

“In het begin heb ik even getwijfeld of ik het vaccin wel wilde. Dat was aan het begin van vorig jaar. Een vaccin dat zo snel gemaakt zou worden, daar had ik mijn twijfels bij. Maar inmiddels is dat gevoel weg. Ik ben ervan overtuigd dat door de inzet van zo veel mensen, artsen, deskundigen en landen een goed product tot stand is gekomen.”

“Toen ik een paar maanden geleden zelf corona kreeg, realiseerde ik me des te meer dat ik het vaccin wél wilde. Ik had een vrij milde versie en ben hartstikke fit, maar toch werd ik heel ziek. Ik verloor mijn reuk en smaak en was weken benauwd. Daar ben ik erg van geschrokken. Maar in de eerste periode na de besmetting voelde ik me juist heel veilig. Ik had het virus gehad en liep even geen gevaar. Ik besefte daardoor dat ik die prik wilde nemen zodra het kon, om me ook op langer termijn veilig te voelen.”

Hoe kijk je nu naar mensen die twijfels hebben over het coronavaccin?

“Er gaan zo veel indianenverhalen rond over wat mensen gehoord denken te hebben. Maar veel van die verhalen zijn niet gegrond op kennis. Dat vind ik lastig. Ik probeer iedereen zijn eigen keuze te laten maken, maar ik zie het wel als mijn taak om onwaarheden de wereld uit te helpen. Ik probeer anderen niet te overtuigen, maar ik meldt wel waarom ik het belangrijk vind om jezelf en anderen te beschermen door middel van het vaccin.”

De ontwikkelingen van de afdeling waar Esther werkt, kun je volgen op Instagram via @aoa.isala.

Beeld: Privébeeld van Esther.