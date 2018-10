Heb je zin in de winter? Dan kun je eindelijk met een gerust hart ademhalen want het gaat dit weekend dan toch echt gebeuren.

Het gaat afkoelen – en flink ook. Vanaf vrijdag stroomt er koude lucht ons land in en dan is een winterjas niet overbodig.

Sinds 5 april dit jaar is het namelijk niet zo koud geweest als dat het dit weekend wordt. Het wordt tussen de 9 en 10 graden maximaal en ’s nachts kan het al gaan vriezen. Normaal ligt de temperatuur zo eind oktober rond de 13 graden. Daar zitten we nu nog boven, maar straks dus niet meer.

Ook wordt het wat regenachtiger. Iets wat niet gek is voor de tijd van het jaar. We hebben dit jaar bijzonder weinig neerslag gehad, dus voor de natuur is het helemaal zo erg niet dat het gaat regenen.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock