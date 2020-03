Waarom hamsteren tijdens de coronacrisis helemaal niet nodig is

De schappen in de supermarkten raken steeds leger. Mensen slaan extra boodschappen in vanwege het coronavirus. Maar hamsteren is nergens voor nodig.

Er is in Nederland namelijk genoeg voedsel, zegt minister-president Mark Rutte. “Stop daar dus mee.” We hoeven niet bang te zijn zonder voedsel of wc-papier te komen te zitten.

Toiletpapier

Na het bekendmaken van de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn mensen massaal aan het hamsteren geslagen. Het is erg druk in de supermarkten. Klanten rijden met overvolle karretjes door de winkel en er staan lange rijen bij de kassa’s. Vooral de schappen met toiletpapier, blikconserven, deegwaren, bakproducten, houdbare zuivel, pasta, soepen en rijst zijn leeg. Ook hygiëneproducten gaan als warme broodjes over de toonbank.

Gezond verstand

Maar dat hamsteren is volgens het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten, nergens voor nodig. Er is genoeg voedsel in het land en het CBL roept klanten dan ook op het gezonde verstand te gebruiken en op een normale manier boodschappen te doen.

“Er is gisteravond en vannacht met man en macht gewerkt om al het voedsel dat gewoon beschikbaar is vanuit de distributiecentra naar de winkel te krijgen”, legt algemeen directeur Marc Jansen van CBL uit aan AD. “Als dat nog niet gelukt is, dan worden vandaag alle zeilen bijgezet door de medewerkers.’’

Bestellimiet

Jansen begrijpt dat sommigen extra spullen in huis willen halen voor het geval ze in quarantaine moeten. “Maar dan nog is het niet nodig om een jaarvoorraad wc-papier of 5 potten handgel te kopen. Heus, de vrees dat schappen lang leeg blijven, is ongegrond. Ik dacht dat Nederlanders vrij nuchter waren, maar ik doe nu een beroep op ons gezonde verstand.”

Supermarkten houden de beschikbaarheid van hun producten nauwlettend in de gaten. Vanwege de beperkte beschikbaarheid zit op een aantal artikelen tegenwoordig een bestellimiet. Dat geldt bijvoorbeeld voor paracetamol, handzeep en schoonmaakmiddelen. Op deze producten geldt een limiet van 2 artikelen.

Is de desinfecterende handgel uitverkocht? Zó maak je zelf handgel:

Bron: AD.