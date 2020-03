Hamsterwoede zorgt voor bezorgservice-stop bij supermarkten

De hamsterwoede onder Nederlanders is niet zonder gevolgen: de online-besteldiensten van Albert Heijn en Jumbo kunnen de grote drukte niet aan en zitten daarom de komende tien dagen helemaal volgeboekt.

De supermarkten hopen het probleem zo snel mogelijk op te lossen, maar vragen tot die tijd om begrip.

“Rare hamsterwoede”

Vooral risicopatiënten die binnenblijven vanwege het coronavirus, zijn nu de dupe van de hamsterwoede. “Ik ben ook rolstoelgebonden maar stel nu tot mijn verbazing vast dat ik als vaste klanten van Albert Heijn niet kan bestellen. Alles is volgeboekt tot eind maart,” zo laat een vrouw aan het AD weten. “Die rare hamsterwoede snap ik niet. Je brengt er anderen mee in de problemen. Nu kun je zien hoe solidair Nederland is … ikke’’

Reactie Albert Heijn

De vaste klant is niet alleen boos op de hamsteraars, maar ook op de supermarkt zelf. “AH is in deze ook fout vind ik. Waarom worden er geen tijden opengehouden voor vaste bestellers’’, vraagt ze zich hardop af. AH-woordvoerster Pauline van den Brandhof erkent de problemen: “Het is momenteel heel erg druk online. Ik hoop dat mevrouw nog een moment vindt en kan alleen maar zeggen dat er hard aan wordt gewerkt om bestellingen weer mogelijk weer te maken.”

Ook problemen bij Jumbo

Ook supermarktketen Jumbo laat weten dat wegens de grote drukte tijdelijk geen nieuwe bestellingen kunnen worden geplaatst en dat het wijzigen of aanvullen van bestaande bestellingen ook niet mogelijk is. Dit met het oog op een ‘zo volledig mogelijke levering’ van geplaatste bestellingen. “We doen ons best het zo snel mogelijk voor je op te lossen. Onze excuses voor het ongemak. We hopen op je begrip,” zo staat er op de website te lezen.

Bron: AD. Beeld: iStock