Dít is waarom je handdoeken beter niet kunt opvouwen

Het liefst houd je je handdoeken zo zacht mogelijk. Maar hoe vaker je ze wast, hoe ‘harder’ ze worden en hoe minder water ze absorberen.

Gelukkig heeft huishoudexpert Zamarra Kok een aantal handige tips op het gebied van handdoeken. Wij zetten de belangrijkste voor je op een rij:

1. Niet vouwen, maar rollen

Om ervoor te zorgen dat je handdoeken lekker zacht blijven, is het belangrijk dat ze kunnen ‘luchten’. Het is daarom beter om je handdoeken niet op te vouwen en op een stapel te leggen, maar ze losjes op te rollen.

Zó heb je binnen twintig seconden hotelwaardig opgerolde handdoeken:

2. Geen wasverzachter

Wasverzachter maakt je handdoeken dan wel zachter, maar ook een stuk minder absorberend. Hierdoor wordt het moeilijker om jezelf af te drogen. Daarnaast blijven er ook vaak zeepresten in je handdoeken achter. Gebruik dit dus zo min mogelijk.

3. Lekker in de wasdroger

Niet iedereen heeft natuurlijk de luxe van een droger. Maar als je deze wél hebt, kun je er maar beter gebruik van maken. Handdoeken worden namelijk heerlijk zacht als je ze in de droger doet. Kies alleen niet voor het heetste programma, daarvan kunnen de katoenvezels van de handdoek beschadigen. Haal ze direct uit de droger voor het zachtste resultaat.

4. Ga voor dikke handdoeken

Dikke handdoeken kunnen beter vocht absorberen dan dunne handdoeken. Ook zijn ze beter bestand tegen hoge temperaturen en kunnen ze vaker gewassen worden voordat ze versleten zijn.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock

