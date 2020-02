Waarom je de handdoeken in een hotel beter niet opnieuw kunt gebruiken

In de meeste hotelbadkamers hangt tegenwoordig wel een bordje met de mogelijkheid om je handdoeken opnieuw te gebruiken of om ze op de grond te leggen als je wilt dat ze gewassen worden. Het doel hiervan is om waterverspilling tegen te gaan en de negatieve impact op het milieu te verminderen, maar toch blijkt dit verzoek juist averechts te werken.

Een rapport dat onlangs verscheen in het tijdschrift Journal of Hospitality and Tourism Research toont namelijk aan dat er geen bewijs is dat het minder wassen van handdoeken en linnengoed beter is voor het milieu. Sterker nog: het zou zelf schadelijker zijn voor de planeet en de volksgezondheid.

Advertentie

Opnieuw wassen

Doordat de handdoeken minder vaak worden gewassen, zitten er vaker hardnekkigere vlekken in de stoffen. Hierdoor moet het personeel ze nét iets vaker of wassen of juist sterkere chemische reinigingsmiddelen gebruiken om de vlekken te verwijderen. En als geen van deze opties werkt moeten ze de handdoeken zelfs weggooien, waarna er weer nieuwe worden gekocht. Hierdoor wordt het positieve effect van minder wassen juist helemaal teniet gedaan.

Vaker ziek

En dat is niet het enige: naast de negatieve impact op het milieu ondervinden de werknemers in hotels ook negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Hoofdonderzoeker Grace N. Sembajwe sprak met verschillende hotelmedewerkers en merkte op dat veel mensen kampten met ademhalingsproblemen als reactie op de chemische producten die gebruikt worden om de handdoeken te wassen. Hierdoor worden de bedrijfskosten van het hotel ook weer verhoogd omdat er meer werknemers uitvallen door ziekte.

Betere tip

Om ervoor te zorgen dat het reinigen van de handdoeken toch duurzaam verloopt, is het volgens Sembajwe vooral belangrijker dat hotels gaan investeren in energiezuinige wasmachines. Hoewel die op het eerste gezicht misschien niet zo kosteneffectief lijken, zou die verandering wel een hoger rendement opleveren, zowel op economisch als op ecologisch vlak.

Kun jij ook altijd zo genieten van die gezellige opgerolde handdoekjes in je hotelkamer? In deze video laten we je zien hoe je dit ook thuis kunt doen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock