Waarom je je handen juist nu een handmasker zou moeten geven

We worden overladen met informatie over het besmettelijke coronavirus en alle hygiëne voorschriften worden er nog eens goed ingestampt. Was je handen met zeep en ontsmet ze met desinfecterende gel. Allemaal leuk en aardig, maar niet echt fijn voor je huid. En dus is het tijd voor handmaskers.

Sowieso is de winter niet de fijnste periode voor je huid. Je bent niet de enige als je vaak last hebt van droge plekken op je handen of zelfs kleine scheurtjes in de huid. Het is buiten koud en de lucht kan nogal droog zijn. Het resultaat: vervelende plekken.

Droge huid