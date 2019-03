Handig! Zo reken je in een paar stappen af met die vervelende motten

Motten bijten, zoemen of steken niet. Toch kunnen ze erg vervelend zijn als je ze in huis hebt. Zo maken ze je kleding kapot of zitten aan je eten.

Gelukkig ben je zo van deze fladderende beestjes in huis af als je de volgende 3 eenvoudige stappen volgt.

Nachtvlinders of kledingmotten

Maar eerst is het belangrijk dat je vaststelt of het bij jou in huis gaat om motten of nachtvlinders. Beide insecten zijn in huis op zoek naar verschillende voedselbronnen. Nachtvlinders zijn bijvoorbeeld op zoek naar vezels, zoals granen, crackers of rijst. Terwijl de gewone klerenmot voornamelijk te vinden is in kledingkasten. Zij zijn dol op natuurlijk vezels zoals linnen, wol of zijde. Hierdoor kunnen er dus weleens gaatjes in je kleding ontstaan.

Het stappenplan:

1. Weg met al aangetaste materialen

Heeft de nachtvlinder aan de ontbijtmuesli of crackers gezeten? Gooi dan het hele pak weg. Ruim ook de la op en ga er met een doekje over. Heb je toch last van kledingmotten? Gooi dan alle kleding met gaatjes van de motten weg. Probeer zowel in de keuken als in je kledingkast al het besmette voedsel of alle aangetaste kleding op te ruimen. Ruim de vuilniszak ook meteen op, want die kan eitjes van de motten bevatten. Merk je dat de motten vaak op het tapijt zitten, maak het kleed dan ook eens goed schoon. Ga op onderzoek uit en kom erachter waar de motten het liefste zitten en maak deze plek goed schoon.

2. Ruim je kast op

Is het winter? Dan heb je die schattige zomerjurkjes in de kast écht niet nodig. Stop alle seizoensgebonden kleding die je toch niet nodig hebt in luchtdichte zakken die vacuüm gesloten zijn en leg ze achterin de kast. Zo heb je meer ruimte in je kledingkast voor nieuwe kleren én kunnen de motten niet bij je kleding komen. Hetzelfde geldt voor de voorraadkast: zorg dat je crackers, muesli en dergelijk afgesloten opbergt. Ook is het verstandig om regelmatig de kleding uit de kast even uit de schudden en opnieuw te vouwen. Zo voorkom je dat de motten in een stapel shirtjes wekenlang z’n gang kan gaan, waardoor je uiteindelijk geen shirtjes meer overhoudt.

3. Stofzuig en poets regelmatig

Voorkom toekomstige plaagproblemen door regelmatig schoon te maken. Door oppervlakken regelmatig met een stofdoek af te vegen en vezels en kruimels op te zuigen voorkom je dat motten eitjes leggen en er uiteindelijk een plaag in je huis ontstaat. Let tijdens het poetsen goed op of je korrels van de ontlasting of eitjes ziet liggen. Zo weet je welke plekken je voortaan in de gaten moet houden.

Succes!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock