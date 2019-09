Handig: met deze planten en bloemen kun je vlooien afweren

Zie jij je hond zich de laatste tijd wel érg vaak krabben? En begin jij ook ineens overal kriebels te voelen? Dan is de kans groot dat te maken hebt met vlooien.

Hartstikke vervelend, want dit betekent dat je je hele huis ondersteboven moet gooien en alles moet schoonmaken. Gelukkig is er een simpele manier om zo’n vlooienplaag in de toekomst te voorkomen. Er zijn namelijk een aantal planten waar vlooien echt niet dol op zijn en die je dus mooi kunt inzetten als ‘vlooienverjagers’.

Aloë Vera

Dit plantje staat niet alleen hartstikke leuk in je woonkamer, het is ook nog eens een perfect afweermiddel voor vlooien. De geur die de aloë vera plant verspreidt jaagt vlooien namelijk weg. Plaats daarom een paar van deze plantjes op strategische plekken in je huis en de kans is groot dat vlooien voortaan wegblijven.

Kruidenplanten

Ook kruidenplantjes zijn een uitstekend middel om vlooien te verjagen, met name de planten die een sterke geur hebben. Denk bijvoorbeeld aan lavendel, munt, rozemarijn, kattenkruid of citroengras. Zet een paar van deze kruiden in je keuken zodat je ze ook meteen tijdens het koken kunt gebruiken.

Chrysanten

Met deze bloemen breng je niet alleen wat kleur in huis, maar jaag je die vervelende vlooien ook meteen weg. En dat niet alleen: teken, luizen en kakkerlakken moeten namelijk ook niks van chrysanten hebben.

Madeliefjes

Ook madeliefjes zijn hartstikke veelzijdig. Ze weren vlooien, muggen en vliegen af en zijn niet gevaarlijk voor je huisdieren. Je kunt de blaadjes van deze bloem in de vacht van je huisdier wrijven, zodat vlooien geen kans maken.

Bron: Gezonderleven. Beeld: iStock