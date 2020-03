Met dit handige trucje weet je of je de afzuigkap moet schoonmaken

Het aanrecht en de koelkast maken we natuurlijk regelmatig schoon, maar de afzuigkap schoonmaken is zo’n vervelend klusje dat we het liefst zo lang mogelijk uitstellen. Wil je weten of het nodig is om het weer eens schoon te maken? Daar is een handig trucje voor.

De buitenkant van de afzuigkap maak je gemakkelijk met een doekje schoon, maar hoe weet je of de binnenkant ook een poetsbeurt toe is? Daar kun je heel gemakkelijk achter komen met een velletje keukenpapier.

