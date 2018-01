Met dit handige (en simpele!) trucje lukt het eindelijk om lakens netjes op te ruimen

Het kan natuurlijk aan ons liggen, maar wanneer wij beginnen aan het opvouwen van de lakens kan dat nog weleens eindigen in een waar slagveld. Daar is een oplossing voor!

Je lakens opvouwen, als je dat snel wil doen, is geen makkelijk klusje. Wil je toch dat het er een beetje netjes uitziet in je kast? Dan word je heel blij van deze tip.

Kussensloop

Op social media was het al een grote hit en wij kunnen ons er ook wel in vinden: door je lakens in een kussensloop op te bergen, weet je niet alleen precies welke lakens waar bijhoren, maar ziet het er meteen heel georganiseerd uit in je kast. Het is het proberen waard…

Tuck your matching sheet sets inside one of its own pillow cases to keep your linen closet organized! (via listotic) #hacks #organize pic.twitter.com/lFRQDfPSJs — HOUSE&HOME PRIDE (@PrideofHOUSE) 1 januari 2018



Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.