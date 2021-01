Met dit handige trucje verwijder je in no time de prijssticker van elk item

Zodra het nieuwe jaar is begonnen, is het gebruikelijk om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Nu zal je dit de eerste dagen gewoon braaf doen, maar er komt een moment waarop je je gaat afvragen of het nog wel nodig (of gepast) is om dit te doen. Want tot wanneer kun je iemand nog een gelukkig nieuwjaar wensen?

Wij hebben het antwoord voor je.

Tot wanneer kun je iemand een gelukkig nieuwjaar wensen?

Laten we even voorop stellen dat er geen officiële datum is waarop je er niet meer mee wegkomt om iemand een gelukkig nieuwjaar te wensen. In principe bepaal je dit dus helemaal zelf. Maar mocht je nog een excuus zoeken om ermee te stoppen, dan hebben wij goed nieuws voor je. Er zijn namelijk twee data die je als richtlijn kunt aanhouden. Zo vinden veel mensen dat 6 januari, de dag waarop jaarlijks de christelijke feestdag Driekoningen valt, de laatste dag is waarop je iemand nog een gelukkig nieuwjaar kunt wensen. Toevallig is dit de datum waarop je de kerstboom eigenlijk ook uiterlijk de deur uit zou ‘moeten’ doen. Na deze datum is het dus niet meer per se nodig om je nieuwjaarswens over te brengen.