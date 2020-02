Heb jij een heel bijzondere naam? Of juist een heel klassieke? Of misschien ben je wel druk aan het brainstormen over een mooie babynaam. Met dit handige trucje kom je er heel makkelijk achter hoe uniek de naam is.

Het is altijd leuk om erachter te komen waar je naam vandaan komt en hoe vaak deze wordt gebruikt. Want hoe veel mensen lopen er in Nederland rond met dezelfde naam? Nu is er een handig trucje waarmee je daar zo achter komt.

Advertentie

Cijfers

Het Meerstens Instituut is een Nederlands onderzoekscentrum dat cijfers verzamelt over de Nederlandse taal en cultuur. Een onderdeel daarvan zijn de cijfers over het naamgebruik in Nederland.

Dé truc

Al die cijfers zijn verzameld en via een zoekmachine kun je supermakkelijk de cijfers omtrent jouw naam vinden. Je vult je naam in en krijgt met 1 druk op de knop allerlei informatie te zien. In welk jaartal de naam voor het eerst werd gebruikt, bijvoorbeeld. Of in welke periode de naam voor het eerst echt populair werd en vervolgens zijn populariteit weer verloor. Ook kun je zien in welke gemeentes de naam populair is en in welke juist niet. Zo kom je meer te weten over het gebruik van jouw naam.

Vlinder vs. Pieter

Zo werd de naam Vlinder pas echt gebruikt vanaf 2005 en lopen er in Nederland slechts 265 mensen rond met deze naam. Het populairst is deze naam in de gemeente Amsterdam. De naam Pieter daarentegen was al onwijs populair voordat de statistieken er überhaupt waren. Ondanks dat de naam populariteit verloor vanaf de jaren ’70, lopen er inmiddels bijna 83 duizend Pieters rond in Nederland, waarvan er 5 vrouw zijn. De naam is door heel Nederland populair, maar Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen zijn uitschieters.

Grappig hè? Een handige tool om eens uit te vinden hoe dit zit met jouw naam. En wie weet geeft het de doorslag bij het kiezen van een babynaam.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Meertens Instituut. Beeld: iStock.