Handige checklist: zó weet je of je plant nog leeft

Het kan soms lastig zijn om te bepalen of een plant nog leeft. Sommige planten zien er dood uit, maar kunnen met de juiste hulp alsnog opbloeien. Daarom hier een paar belangrijke punten om op te letten.

Bruinige binnenkant

Een levende tak is aan de binnenkant groenig van kleur. Krab daarom met een mesje – bij voorkeur zo dicht mogelijk tegen de kluit – over een tak. Zie je een bruine kleur verschijnen? Dan is de kans groot dat je plant dood is.

Raar geurtje

Heb je het gevoel dat het water dat je geeft niet meer wordt opgenomen? Ruik dan eens aan de grond rondom de plant. Als de grond nog goed is, dan ruikt het normaal en neutraal. Terwijl natte grond vaak een beetje stinkt.

Groene knopjes

Als je nog steeds groene knopjes ziet verschijnen dan kun je opgelucht ademhalen. Dit is namelijk een belangrijk teken van leven. Zorg er wel even voor dat je alle bladeren die dor of dood zijn wegknipt.

Even schudden

Probeer eens zachtjes aan de plant te trekken. Als je ineens de hele plant in je handen hebt, dan is deze waarschijnlijk dood. Check wel nog even de wortels, zoals je ook bij de takken hebt gedaan. Als je de wortel uit elkaar ziet brokkelen dan is er niets meer aan te doen. Gebeurt er niks als je aan de plant trekt? Dan zit er gewoon nog leven in!

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock