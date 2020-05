4 handige tips om je slordige gang netjes te houden

De gang is meestal een verzamelplek van jassen, rondslingerende schoenen, sjaals en tassen. Dat kan het vrij lastig maken om de hal toch netjes te houden.

Maar met deze tips kom je een heel eind.

1. Eén groot meubelstuk

Vind je het lastig om je hal mooi en handig in te richten? Dan kun je het beste voor een hip all in one meubelstuk gaan. Zo kun je de plank niet misslaan en kun je alles kwijt. De gang ziet er zo een stuk opgeruimder en netter uit dan wanneer overal wat rondslingert.