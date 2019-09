Dit is de beste én handigste indeling van je koelkast

Niets zo fijn als een goedgevulde koelkast. Een flinke voorraad is handig om je gezin de hele week van een lekker maal te kunnen voorzien, zonder continu boodschappen te moeten doen. Maar hoe zorg je ervoor dat alles erin past?

Libelle zocht het voor je uit. Want er is een manier waarop je alle laden en vakken in de koelkast het beste benut. Zo past er nóg meer in, en hoef je dus nóg minder vaak die tijdrovende boodschappen te doen. En nog een voordeel: met deze indeling blijven de producten nog langer vers ook.

Groente en fruit

Dit is een inkoppertje. Groente en fruit bewaar je het best in de daarvoor bestemde groentela. Voornamelijk bladsla en spinazie en andere bladgroenten blijven er lang vers in. Ook fruitsoorten zoals aardbeien blijven lang goed in de groente-en fruitlades.