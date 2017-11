Haal je handschoenen maar uit de kast: dit weekend is er kans op sneeuw

Had jij nog gehoopt op een lekker warm herfstzonnetje? Dan kom je van een koude kermis thuis. Volgens weeronline gaat het dit weekend hagelen en is er zelfs kans op natte sneeuw. De site spreekt dan ook van ‘een guur herfstweekend’.

De oorzaak? Een stevige noordwestenwind. Deze blaast dit weekend geregeld buien naar ons land. En dat zijn niet zomaar buien, want volgens Weeronline moeten we rekening houden met hagel- en zelfs sneeuwbuien. Vooral in Limburg is de kans op winterweer groot.

Vriespunt

Het gaat ook flink koud worden: de temperatuur daalt namelijk naar een paar graden boven nul, en de gevoelstemperatuur ligt zelfs rond het vriespunt. Dit heeft vooral te maken met de harde wind. In de kustgebieden kan deze zelfs stormachtig hard zijn.

Lichte regen

Gelukkig hebben we nog wel tijd om ons mentaal voor te bereiden. Morgen krijgen we namelijk lichte regen of motregen en stroomt er alleen in de loop van de dag nog wat frissere wind ons land binnen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook deze video:



Bron: Weeronline. Beeld: ANP