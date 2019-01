Libelle Legt Uit: waarom dat hangbuikje van je kat juist heel goed is 

Veel katten hebben een losse flap onder hun buik hangen, vlak voor de achterpoten, dat heen en weer bungelt als ze lopen. Baasjes gaan er al snel van uit dat dit betekent dat hun huisdier te dik is, maar klopt dit wel?

Nou, nee. Dat flapje extra huid is juist goed voor een kat.

Bescherming

Het is geen vetrol en betekent dus niet dat je kat te dik is. En het heeft ook niets te maken met hun castratie of sterilisatie. “Het helpt juist de kwetsbare buik van de kat te beschermen tijdens vechten”, laat Dierenkliniek Hees op Facebook weten. Katten hebben kwetsbare interne organen en die worden zo beschermd. Het hangbuikje wordt ook wel primordial pouch genoemd.

Springvel

Er komen geregeld baasjes bij de kliniek langs met de vraag of hun kat te dik is, aangezien ze een hangbuik hebben. Daarom willen de dierenartsen voor eens en voor altijd duidelijk maken dat dit extra stuk huid juist goed is voor de kat. “Het wordt ook wel het ‘springvel’ genoemd”, leggen ze uit. Naast dat het de katten beschermd tijdens het vechten, zorgt het hangbuikje er ook voor dat een kat zich volledig kan overstrekken tijdens het rennen en het maken van hoge sprongen.

Obesitas

Maar wanneer heeft je kat dan wél overgewicht? Je moet in staat zijn om de ribben te voelen wanneer je je handen langs je kat houdt. Als je dit niet kunt, is de kans groot dat ‘ie overgewicht heeft. Ga in dat geval even langs de dierenarts.

Bron: Facebook. Beeld: iStock