We zijn massaal aan het wandelen geslagen, maar die kilometers zorgen voor aardig wat voetproblemen. Wil je overtollig eelt verwijderen? Dan heeft medisch pedicure Ghislaine Dellepoort een paar tips voor je.

Pedicures mogen op dit moment alleen noodzakelijke voetzorg verlenen. Vervelend, want klachten als overtollig eelt kan flink pijn doen.

Niet slecht

Allereerst is het goed om te weten dat eelt niet iets slechts is. “Eeltvorming is een natuurlijke beschermingsreactie van het lichaam. Het is een reactie van de huid om extra bescherming te geven op een plek waar veel druk of wrijving aanwezig is”, legt Ghislaine uit. “Wanneer er te veel druk op de bovenste laag van de huid komt, zal het lichaam de huid op deze plek gaan verdikken.” Het komt vaak voor op de voorvoet en hielen, maar ook tussen de tenen kunnen eeltplekken ontstaan.

Fysiologisch en pathologisch

Er bestaan twee soorten eelt: fysiologisch en pathologisch eelt. Fysiologisch eelt heb je nodig als bescherming tussen de harde delen van je voet en de ondergrond. “Dit soort eelt beweegt goed mee met de onderliggende huid. Hier hoef je niets aan te doen. Een klein eeltlaagje heb je gewoon nodig. Als je deze laag weghaalt, loop je het risico op pijnlijke voeten.” Pathologisch eelt, oftewel overtollig eelt, ontstaat daarentegen duidelijk door wrijving. “Deze eeltlaag beweegt niet of nauwelijks mee met de onderliggende huid. Wanneer je niets aan dit soort eelt doet, loop je het risico op likdoorns en hielkloven.”

Oorzaken

Overtollig eelt kun je ook krijgen als je veel staat op een dag, last hebt van overgewicht, door schoenen die niet goed passen, een afwijkende voetstand, afwijkend lopend of door ouderdom. Gelukkig kun je overtollig eelt voorkomen door goede voetverzorging. Denk hierbij aan goed passende schoenen, al helemaal tijdens lange wandelingen.

Overtollig eelt verwijderen

Heb je last van pathologisch eelt? Dat is niets om je voor je te schamen. Normaal gesproken zou het goed zijn om even langs de pedicure te gaan, maar je kunt ook zelf overtollig eelt verwijderen. Ghislaine legt uit hoe je dit het beste kunt aanpakken:

Neem een voetenbadje met bijvoorbeeld badzout of een goede olie. Hierdoor worden je voeten lekker zacht en is het eelt makkelijker te verwijderen.

Smeer je voeten goed in met een scrub en verwijder hiermee de dode huidcellen.

Verwijder je eelt voorzichtig door middel van een rasp, vijl of puimsteen. Doe het met beleid en zorg ervoor dat je niet alles verwijdert. Eelt heeft namelijk ook nog een beschermende functie.

Droog je voeten goed af om schimmels te voorkomen.

Maak vervolgens gebruik van een goede crème en zorg ervoor dat je dit regelmatig aanbrengt. Het liefste twee keer per dag. Op deze manier is en blijft de huid perfect beschermd.

Last van een eeltknobbel? Dít kun je ertegen doen volgens dokter Rutger:

