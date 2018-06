Zie je jezelf al liggen? Deze hangmat voor in het water koop je híer voor maar €10

Hartstikke leuk die flamingo’s, pizza’s en donuts, maar uiteindelijk willen we lekker kunnen dobberen op het water zonder eerst 45 minuten bezig te zijn om op onze opblaasfiguren te komen. Wat we willen: een hangmat in het water. En dat bestaat dus.

We kennen het allemaal wel: dobberen op een luchtbed in de zee lijkt zo rustgevend, maar dan moet je er eerst wel óp komen. Dat ziet er niet alleen totaal niet charmant uit, soms heb je ook meerdere pogingen nodig voor het eindelijk een keer lukt. Een hangmat ín het water zou de oplossing zijn. En dat blijkt dus gewoon te bestaan.

Opblaasbaar

Sinds kort verkoopt Lidl online de waterhangmatten. De hangmat heeft een opblaasbare band met hoofdkussen en een waterdoorlatende bodem, waardoor je dus echt ín het water ligt. De hangmat is er in het rood en in het blauw en kost slechts €9,99. En dat voor een zomer lang plezier.



Beeld: Lidl.