Deze 7 prachtige hangplanten zijn ideaal voor in huis

Houd je wel van een beetje groen in je huis, maar heb je onvoldoende woonoppervlak voor vrijstaande potplanten? Dan zijn hangplanten de oplossing!

Hang ze aan het plafond, een kastje of de muur en klaar is kees.

Maar zoals bij alle kamerplanten, is het vaak lastig om er eentje te kiezen. Welke plant past het best bij jouw huis? Hoeveel licht heeft ‘ie nodig? Wat voor soort pot moet je gebruiken? En als ‘ie wat lager hangt, moet de plant natuurlijk wel huisdier- of kindvriendelijke zijn. Libelle helpt graag een handje:

1. Engelse klimop

Deze glanzende, diepgroene klimplant is een makkie om te verzorgen. De Engelse klimop heeft niet veel water nodig en houdt van medium licht. Als je deze plant op een donkerdere plek wilt hangen, kun je ‘m het beste om de paar maanden met een andere plant wisselen.

2. Parelsnoer

De ronde peultjes aan de plant zien er niet alleen mooi uit, maar ze helpen de plant ook om te overleven bij droogte. De bolletjes zijn namelijk gevuld met water. De hangplant is makkelijk te verzorgen en heeft niet veel meer nodig dan een plek met indirect zonlicht in je huis. Geef de plant genoeg ruimte, want hij kan goed groeien. Let op: deze plant is wel giftig en kan lichte ziektes veroorzaken bij mensen en huisdieren als ze een bolletje binnenkrijgen.

3. Spinplant

De sierlijke, spichtige bladeren van de spinplant maken het een geweldig optie om op te hangen. Het is echt een plant voor beginners, want hij heeft weinig aandacht nodig en is onderhoudsvriendelijk. De plant geniet van gemiddeld tot helder indirect licht en heeft niet veel water nodig.

4. Burro’s staart

Deze fantastische plant is origineel en helemaal hip. Kies een zonnige plek in je huis om hem op te hangen, want deze plant houdt van zon. Hij bloeit namelijk vooral in de zomermaanden, waardoor aan de uiteinden rozerode bloemetjes groeien.

5. Pothos

De zilveren satijnen pothos is een klassieke keuze voor binnen. Deze plant met gevlekte bladeren geeft de voorkeur aan warme temperatuur en een vochtige, maar niet natte grond. De plant geeft zelf aan hoe het met ‘m gaat. Als de bladeren geel worden, heb je ‘m te veel water gegeven. Als ze knapperig of bruin worden, krijgen ze te veel zonlicht.

6. Luchtplanten

Luchtplantjes hebben de minste verzorging nodig. Ze hebben zelfs geen grond nodig. Het enige wat je af en toe even moet doen, is ze met een plantenspuit ze nat maken.

7. Het Chinese lantaarnplantje

Dit plantje vind je vooral in de tropen. Het Chinese lantaarnplantje komt verrassend genoeg uit Afrika en heeft afhangende stengels met zilvergrijze blaadjes die uit de wortelknollen groeien. Eigenlijk is het een vetplantje, waardoor ‘ie heel makkelijk te verzorgen is en weinig water nodig heeft. Overtuigd? Dan is deze mooie hangplant vast iets voor jou:

Bron: PureWow. Beeld: iStock