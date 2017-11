Happy huisdieren? Die krijg je zo

Je hond is blij als zijn staart kwispelt en zijn ogen helder zijn. Tevreden katten houden hun kop en staart fier rechtop en beginnen te spinnen. Fijn! Er is namelijk niets leuker dan een gelukkige huisdieren. En daar kan jij als baasje voor zorgen, met behulp van deze vijf tips.

1 Kammen, kammen, kammen

Af en toe borstelen: dat vinden ze lekker. En het houdt ook nog eens de vacht gezond. In de rui mag het wat vaker, liefst met een grove kam en – tip – een statisch microvezeldoekje, waarmee je loszittende haren zo meeneemt. Honden en katten houden zelf hun vacht schoon, maar af en toe controleren op klitten en kale plekken kan geen kwaad. Je huisdier een wasbeurt geven is niet per se nodig. Tenzij door de modder rollen z’n grote hobby is.

2 Diervriendelijk huis

Een hond heeft graag zijn eigen plekje. Een kat klimt, krabt, slaapt en verstopt zich graag. Zorg je ervoor dat dit in huis allemaal kan, dan worden jullie de beste maatjes. En zet z’n voeding niet naast de kattenbak. Naast de wc eten vindt toch niemand fijn?

3 Gezonde voeding

Jullie een koekje bij de koffie, de hond ook? Liever niet. Een te dikke kat of hond zit niet lekker in z'n vel en dat is zielig. Ze hebben, net als wij, baat bij goede voeding. Ook voldoende water drinken is goed voor ze, dus zorg altijd voor een volle bak vers water.

4 Elke dag speelkwartier

Je huisdier snapt het niet als jij een slechte dag hebt gehad op het werk. Spelen wil hij, al is het maar een kwartiertje. Liefst met je volledige aandacht. Katten houden van jagen, dus gooi balletjes of – lekker simpel – een propje papier over de grond. En laat ze ook echt iets ‘vangen’. Ga met je hond naar buiten; met een bal die hij steeds mag ophalen, maak je hem moe, maar dolgelukkig.

5 Lekker blijven aaien

De meeste katten en honden houden van fysieke aandacht. Aai ze regelmatig flink over hun kop of hele lichaam. Je ziet snel genoeg wat jouw huisdier lekker vindt – daar waar de een niet graag over zijn buik wordt geaaid, gaat de ander en juist heerlijk voor liggen.. Probeer het uit en maak er elke dag even tijd voor. Zo versterk je de band met je huisdier en ben je samen gelukkig.