Terwijl dit jaar ons compleet uit onze comfortzone trok, past het woord ‘comfort’ ook juist weer wél goed bij 2020. Want door het vele thuiswerken leven we massaal in joggingbroeken, zachte sokken en knuffelbare truien. En daar hoort ook lekker zittend ondergoed bij. Daarom lanceerde Annabelle Gesman (43) van lingeriezaak Dessous Lingerie de ‘Thuiswerkbeha’.

Het begon als grap, maar de vraag naar de comfortabele beha is groot.

Annabelle: “Iedereen werkt vanuit huis. Veel mensen nemen daardoor een andere houding aan dan op kantoor, bewegen minder en hebben misschien ook een wat veranderd lijf heeft met wat kilootjes erbij. Daardoor hoorden we veel dat beha’s gingen knellen en niet lekker meer zaten. Al helemaal wanneer het een beugelbeha betrof. Nou ben ik eigenlijk een groot voorstander van de beha met beugel, omdat dat vaak mooier zit en veel stevigheid biedt. Maar omdat er meer vraag kwam naar beha’s zonder beugel die lekkerder zouden zitten, grapten we dat we die eigenlijk de ‘thuiswerkbeha’ zouden moeten noemen.

Comfort boven alles

Je hoeft de deur niet uit, trekt lekker je thuiswerkbehaatje aan, je comfortabele pakje eroverheen en je bent klaar voor de dag. Daar heb ik out of the blue iets hierover gepost op Instagram en zo hebben mensen het opgepakt. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een grapje, want het is in feite gewoon een beha zonder beugel. Dat zit met het vele thuiswerken gewoon lekkerder. Veel mensen hangen iets meer, zitten minder recht, hebben slechtere stoelen, helemaal geen bureaustoel of werken vanaf de bank. Dan zit een beha zonder beugel gewoon net iets lekkerder, vandaar dat we op het idee kwamen. En ook voor mensen die iets zijn aangekomen deze tijd, is het soms fijner aangezien een beugelbeha wat kan knellen of snijden.

Goede ondersteuning

Ik ben wel voorstander van een beha mét beugels, want dat geeft wel iets meer stevigheid voor je lichaam en ondersteunt wat meer. Je ziet momenteel ook veel van die leuke topjes en bralettes, maar die ondersteunen veel minder. De thuiswerkbeha ondersteunt wel goed, omdat hij een voorgevormde cup heeft. En ja, je kunt hem natuurlijk ook gewoon buiten de deur aan!

De juiste maat

In tegenstelling tot wat velen denken, is het niet slechter voor je borsten om een beha zonder beugels te dragen. Het is ook net wat je zelf fijn vindt. Maar beugels hoef je niet te voelen, als de maat maar goed is. Daar gaat het vaak fout, want als je de verkeerde maat draagt zit lingerie veel minder lekker. 68 procent van de vrouwen draagt de verkeerde cupmaat, en dan is het natuurlijk vrij logisch dat hij niet lekker zit. In deze tijd is je borsten op laten meten natuurljk wat lastig, maar zodra dat weer kan zou ik dat echt laten doen als je twijfelt. Want dan kun je als je weer naar kantoor mag ook weer comfortabel een beha mét beugels dragen als je dat wilt.”

