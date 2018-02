Haringhappen na carnaval: dít is het verhaal achter deze traditie

Wist je dat veel carnavalvierders na vier dagen feest gaan haringhappen? Libelle legt uit waar deze traditie vandaan komt.

Carnaval is voor sommige hét feest van het jaar, terwijl anderen er niks over willen horen of zien. Over het algemeen zijn mensen onder de rivieren vaak al vanaf Kerst aan het aftellen tot ze hun leukste pakje weer kunnen aantrekken, terwijl de meeste mensen boven de rivieren er niet naar omkijken. Goed nieuws voor de laatste groep: we zijn er weer een jaar vanaf. Van de slechtste carnavalskrakers tot de mannen die hun tweede jeugd beleven. Tot volgend jaar!

Haringhappen

Mocht je wél een echte carnavalsvierder zijn: er zijn heel wat tradities aan dit feest verbonden. Eén daarvan is haringhappen op de eerste woensdag na carnaval. De traditie luidt dat op deze dag katholieken traditioneel naar de kerk gaan om bij de priester een askruisje te halen, om vervolgens thuis te haringhappen. Dit haringhappen stamt uit de tijd dat tijdens de vastentijd geen vlees, maar wel vis mocht worden gegeten. Tegenwoordig wordt in streken waar carnaval enthousiast wordt gevierd op woensdag vaak onder het genot van een (broodje) haring nog even teruggeblikt op het gezellige feest dat voorbij is. Dus het échte traditionele is er wel vanaf, maar het haringhappen blijft.

Bron: Startpagina. Beeld: iStock