Harry en Meghan zullen in déze opvallend simpele koets stappen op hun trouwdag

De voorbereidingen voor de royal wedding van prins Harry en Meghan Markle zijn in volle gang. De verloofden moeten zelf ook de laatste knopen doorhakken. Zoals de keuze voor de koets waarin ze na de huwelijksceremonie zullen stappen.

Kensington Palace heeft via Instagram laten weten én zien met welke koets de geliefden in Windsor zullen rondrijden, na de huwelijksceremonie. En nee, verwacht geen riante koets met gouden pracht en praal.

Koets ideaal voor het publiek

Meghan en Harry hadden de keus uit vijf koetsen, die de rijtuigen van de Britse koninklijke familie zijn voor officiële gelegenheden. Ze hebben gekozen voor Ascot Landau: een zwarte koets met rode accenten, en een crèmekleurige bekleding in barokprint. Die lijken ze vooral voor het publiek gekozen te hebben. De passagiers zitten er namelijk hoog in, waardoor aanwezigen Meghan en Harry zo goed mogelijk zullen kunnen zien. Verder is het een bescheiden voertuig met weinig tierelantijntjes.

The carriage is one of five Ascot Landaus in the Royal Mews. The carriages are used in official and ceremonial state events, such as Coronations, Royal Weddings and State Visits. pic.twitter.com/GxckiNyCLu — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2 mei 2018

Regen

Het is een koninklijke traditie om na een huwelijksceremonie in een open koets door de straten te rijden, om het volk toe te zwaaien. Maar het weer moet dan wel meezitten; als het regent, zullen Meghan en Harry in een overdekte koets plaatsnemen. Die back-up hebben ze vást al achter de hand.

Gouden koets

Die eenvoud waar de koninklijke geliefden voor hebben gekozen, is heel anders dan waar William en Kate voor gingen. Op hun koets waren er goud en details ten overvloede. Hetzelfde geldt voor onze koning Willem-Alexander en koningin Máxima. En ook Beatrix pakte uit voor haar bruiloft met prins Claus met de gouden koets.

Huwelijk William en Kate op 29 april 2011:

Huwelijk prinses Diana en prins Charles op 29 juli 1981:

Een bericht gedeeld door Standing tall (@the.classy.women) op 21 Dec 2017 om 10:30 (PST)

Huwelijk prinses Beatrix en prins Claus op 10 maart 1966:

Huwelijk koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 2 februari 2002:

Iets meer weten over de koets van Meghan en Harry? Bekijk dit filmpje:

Take a closer look at the Ascot Landau carriage, which will take Prince Harry and Ms. Markle on a procession through Windsor Town after their wedding. pic.twitter.com/pXHg2tIjKS

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2 mei 2018

