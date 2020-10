Lief: de hartslag van je hond gaat omhoog als je “I love you” zegt

Iedere hondeneigenaar weet dat niets zo leuk is als thuiskomen. Niemand is namelijk zó blij je weer te zien als een hond – ook al was je hoogstens 10 minuten bij de buurvrouw. Die liefde uit zich niet alleen in blij gekwispel.

Canine Cottages, een bedrijf dat hondvriendelijke vakantiehuisjes verhuurt, ontdekte namelijk dat de fysieke reactie van een hond wanneer je affectie toont om van te smelten zo lief is. Ze legden verschillende honden aan een hartmonitor om reacties in bepaalde situaties te meten. Het doel: ontdekken waar honden écht blij van worden.

“I love you”

De honden die werden gevolgd hadden in rust een hartslag van gemiddeld 67 slagen per minuut. Wanneer de eigenaren van die honden ‘I love you’ tegen hun viervoeter zeiden, schoot die hartslag naar 98 slagen per minuut.

Dat betekent een stijging van 46,2%. Het suggereert dat een hond wel degelijk gevoelig is voor lieve woordjes en begrijpt wat je zegt.