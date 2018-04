Heb je een tuin in de schaduw? Ga dan voor déze planten

Het is altijd lastig om die schaduwhoek in je tuin op te vullen. Want welke plant overleeft het daar nou? Niet veel mensen weten dat juist daar de mooiste planten groeien. Dus hop de tuin in en plant wat nieuws!

Wij hebben de vijf mooiste schaduwplanten voor je op een rijtje gezet.

1. Monnikskap (Aconitum)

#monkshood #monnikskap Een bericht gedeeld door Jeroen Aarssen (@jeroenaarssen) op 19 Jul 2012 om 11:23 (PDT)

2. Longkruid (Pulmonaria)

3. Elfenbloem (Epimedium)

4. Gebroken hartje (Dicentra)

5. Vergeet-me-nietjes (brunnera)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Groenvandaag Beeld: iStock, Groenvandaag