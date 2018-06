Heb jij altijd slecht bereik in je nieuwbouwhuis? Dít is waarom

Als jij in een nieuwbouwhuis woont, dan heb je het vast wel gemerkt: het bereik is er vaak niet optimaal. Een telefoontje plegen met je mobiele telefoon kun je dan ook beter buiten doen.

Maar hoe kan het nu dat je in nieuwe huizen zo’n slecht bereik hebt? Volgens NOS is daar een simpele verklaring voor: huizen worden tegenwoordig zo goed geïsoleerd, met dikke betonnen muren en driedubbele ramen, dat het mobiele signaal niet meer tot binnen doordringt.

Vaste lijn

De meeste mensen die in een nieuwbouwhuis wonen, stappen dan ook massaal weer over naar een vaste lijn. Zo ook Willem Enklaar uit Zeist. ‘’Sinds de verhuizing hebben we eigenlijk alleen bereik aan de voorkant, rechts in de hoek. Wat wij hebben gedaan is weer een vaste telefoonlijn aanschaffen.’’ Zo’n vaste lijn heeft volgens hem ook voordelen. ‘’Zo leren de kinderen ook hoe dat moet, de telefoon opnemen.’’

Bellen via wifi

Mocht je toch per se thuis met een mobiele telefoon willen bellen, dan is er nog een mogelijkheid: bellen via wifi. Bedrijven zoals KPN en T-Mobile zijn bezig om bellen via wifi mogelijk te maken, en bij bedrijven zoals Tele2 en Vodafone is het zelfs al mogelijk. Al zit er wel één groot nadeel aan het bellen over een draadloos netwerk: je kunt er niet mee bellen naar 112.

Groot nadeel

‘’Als je naar 112 belt moeten er verplicht locatiegegevens worden meegestuurd., zodat de mensen van 112 – als je niet meer in staat bent om te praten – toch meteen kunnen zien waar je bent. En dat werkt nog niet bij bellen via wifi,’’ aldus Peter Spijkerman van het agentschap Telecom.

Bron: NOS. Beeld: iStock