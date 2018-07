Hebben: déze budgetketen verkoopt de leukste woonaccessoires van de Lion King

Ben jij altijd al groot fan geweest van de Lion King? En is de spreuk ‘Hakuna Matata’ je op het lijf geschreven? Dan hebben wij goed nieuws voor je! De Primark brengt binnenkort een wooncollectie uit die volledig geïnspireerd is door de Lion King.

En zoals we gewend zijn van de Primark, is alles hartstikke betaalbaar. De collectie is namelijk al verkrijgbaar vanaf €2,50.

Inspirerende spreuken

De vrolijke wooncollectie bestaat onder andere uit een krijtbord, kussentjes, fotolijsten, spreien en koffiemokken. Op sommige producten zien we bekende spreuken uit de film voorbij komen, ‘Hakuna Matata’ en ‘No worries for the rest of your days’.

Eerste blik

Nieuwsgierig naar de collectie? Hier alvast wat beelden:

