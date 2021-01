Smaakverlies is een veelgehoord symptoom van corona. En dat kan zó erg zijn, dat je het verschil tussen een ui of een appel werkelijk niet meer proeft. #CovidTasteTest-filmpjes waarin mensen met corona dit bewijzen, vliegen het internet over.

Ui, mosterd, azijn, sambal: de coronapatiënten in de TikTok-filmpjes tikken alles moeiteloos achterover.

Smaakverlies door corona

Maar voor we ons aan die eetfilmpjes vergapen: hoe kan het dat je door corona mogelijk smaakverlies krijgt? Nou, het smaakverlies is eigenlijk een gevolg van reukverlies. Als je niks kunt ruiken, kun je namelijk ook niks proeven. Reukverlies bij corona ontstaat meestal door een zwelling van het reukorgaan, of een beschadiging van het reukepitheel bovenin je neus. Hierdoor komen de geursignalen niet goed aan in je hersenen, laat staan de smaaksignalen. Met als gevolg dat je zonder moeite een hap uit een rauwe ui kunt nemen, pure azijn achterover tikt, een lepel mosterd naar binnen werkt of je tanden in een zure citroen zet. Zoals deze TikTokkers, die corona hebben (gehad):

Geen grapje

De filmpjes worden grappig gebracht. Maar echt om te lachen is smaakverlies door corona natuurlijk niet. Geen reuk of smaak hebben is heel vervelend en kan máánden na de coronabesmetting aanhouden. Het is dan verstandig om contact op te nemen met je huisarts, die kan je bijvoorbeeld doorverwijzen naar een KNO-arts. Naast neussprays met steroïden, zijn er verder nog geen bewezen effectieve medicijnen tegen smaakverlies bekend die artsen kunnen voorschrijven. Voorkomen blijft dus beter dan genezen. Lijkt het jou toch geinig om een #CovidTasteTest-filmpje op te nemen, als jij ook kampt met smaakverlies? Besef je dan ook dat ondanks dat je die rauwe ui of pittige sambal niet proeft, je maag en darmen er wel flink van streek van kunnen raken als je er te veel van eet.

Dit zijn veelvoorkomende langdurige klachten na corona:

Bron: TikTok, neus.nu. Beeld: Getty