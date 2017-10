“Het is een keihard programma”, begon André van Duin deze jubileumuitzending van Heel Holland Bakt vrolijk. Keihard was het inderdaad. Op z’n omroep Max’ dan; vol drielaags marsepeinen taarten, dubbelzinnige grappen (maar niet té) en kandidaten die elkaar ‘bakkersvrinden’ noemen.

Vesuvius

Nu de spanning oploopt zo tegen het midden van het seizoen huilden alle kandidaten, of zaten ze er in ieder geval dicht tegenaan. Behalve de immer opgeruimde Nico. “Ik weet niet hoe de Vesuvius eruit ziet en ook niet waar ‘ie staat”, bekende hij direct. Nou Nico, in Italië en we weten vrij zeker dat de beroemde vulkaan niét mintgroen is. Qua vorm zat de enige Heel-Holland-Bakker-mét-opleiding (is er iemand anders die het ook oneerlijk vindt dat hij al een banketbakkersdiploma heeft?) geheel toevallig wél in de buurt. En qua smaak ook, vond Janny. Lekker amandelig, zo’n Vesuvius.

#heelhollandbakt Nico’s taart: alsof er een clown overheen heeft gekotst. — CryptoCohen (@CryptoCohen) October 1, 2017

Ook Hans maakte weer een klapper. Wilde ‘ie vorige aflevering nog jurylid Robèrt te vriend houden, deze keer richtte hij al zijn pijlen op Janny, die hij probeerde te charmeren met een amandellikeurtje in een appeltaart. “Ik wist niet of je dat lekker zou vinden”, meldde hij daar wel bij. Persoonlijk hadden wij dat vooraf even gecheckt, maar ja, de zenuwen hè.

De oma van Hans

Janny drinkt overigens helemaal nooit (daarmee direct onze visioenen aan diggelen slaand van de presentatrice in een enorme, cherise fluffy badjas voor een knapperend haardvuur, whiskey drinkend en sigaar rokend, mét aan haar -eveneens roze- gepantoffelde voeten een kek gekapte poedel… Enfin, waar waren we?). Maar in zo’n taartje als dat van Hans lust ze best een borrel. En omdat de oma van Hans ALLES moet goedkeuren (we vragen ons af of een potentieel vriendje ooit een stap over de drempel durft te zetten in huize De oma van Hans, maar dat is van later zorg) heeft hij de appels dus niet in makkelijke blokjes, maar in moeilijke schijfjes gesneden. Intussen had Janny kandidaat Gwenn keihard onderuit kunnen laten gaan op ananassen die niet opstijven, maar toch waarschuwde ze hem even vriendelijk.

“Weet je wat het grote gevaar met ananas is?”

“Eh, vocht?”

“Neehee, dat ananas niet goed werkt met gelei.” [sceptisch] “Wíst je dat niet joh?”

“Eh, nee.”

“Je moet het even koken.”

En dóór stiefelde Janny, op naar de volgende bakker die om hulp verlegen zat.

Ine

“Ik ga winnen deze keer” pochte Ine met haar flinke Vesuvius waar ‘van alles in kan’. In plaats van dat Gwenns antwoord daarop was: “Get off your high horse Ine,” of gewoon iets schunnigs, zei hij vriendelijk: “Oh, dat zou je echt verdienen” en hij meende het nog ook. Al voegde hij daar wat vals aan toe: “Dat zou echt eens een keertje leuk zijn voor je”, haar eraan herinnerend dat ze over de gehele linie nou niet bepaald hoog scoort, dit programma.

Intussen zat iedereen voor de buis zich dood te ergeren aan Ine, als je de tweets moet geloven.

Ine is alweer genoeg aan het woord geweest #hhb pic.twitter.com/1kqM5vqaRy — SvCap (@SvCapv) October 1, 2017

doorlopers

🎉Voor het vijfjarig jubileumfeestje gaan de bakkers in de technische opdracht aan de slag met feestelijke Friese oranjekoeken (mét roze bovenlaagje)! 🎉Zelf aan de bak? Check de link in bio voor het recept. #HHB #HeelHollandBakt Een bericht gedeeld door Heel Holland Bakt (@heelhollandbakt) op 29 Sep 2017 om 1:05 PDT

En toen was het alweer tijd voor de technische opdracht.

Ehm toen ik nog docent was was dit typisch een veel te lang proefwerk waarvoor ik compensatiepunten gaf aan iedereen. #hhb — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) October 1, 2017

De challenge waar ze, om nog een beetje spannende televisie te maken van 6 mensen die in een tent taart staan te bakken, véél te weinig tijd voor gaven. De slagroom smolt en gleed binnen no time van de warme baksels af, de vijfjes lukten niet, de sinaasappelsmaak had maar één bakker weten te treffen en Ine zag eruit alsof ze zichzélf met bietenextract had geverfd… Het was kortom, een onmogelijke opdracht.

Dat mocht de pret niet drukken.

Gwenn mocht voor het eerst zijn hand opsteken bij een rondje beoordelingen. Eindelijk eens niet middenmoot, verzuchtte hij gelukzalig. Dat dit betekende dat hij onderaan bungelde omdat hij van iedereen het slechtst presteerde, vergeten we dan maar even. We vonden het wel lekker nuchter van Gwenn.

Het klapstuk

Het programma bestaat 5 jaar en dus moest de laatste taart een enorm spektakel worden. Rik maakte zich nergens zorgen over. Hij was de hele uitzending tevreden bakkend in het programma gemonteerd, wat geeft te denken dat hoe meer zendtijd je hebt, hoe hoger de kans is dat je er aan het eind uit wordt geknikkerd.

Rustige Rik hebben we hem nog kunnen dopen, met zijn kalme (niet erg vooruitziende!) blik en zijn: “Ik maak me geen zorgen over de dag van morgen.” Aan het eind van zijn taart stond hij nog vrolijk een uur het aanrecht te boenen. Wat zullen de producers balen dat de beste man eruit is gestemd.

André van Duin

André niet waarschijnlijk, die kreeg van Rik de vraag of hij niet eens een liedje wilde zingen en was nog sneller weg bij Rik dan dat de slagroom van de oranjekoeken gleed in de technische opdracht. Intussen gaf Ine André van Duin tot twee keer toe een kus en André werd er gespeeld verlegen van. Zou het niet leuker zijn om hem eens écht verlegen te zien? Als de lieve Hans hem een keertje vol op… eh het voorhoofd zoent? Het blijft omroep Max natuurlijk, het is niet BNN.

Dag des oordeels

Toen was het alweer tijd voor het juryrapport en zijn we Marieke helemaal vergeten te vermelden dit blog. Al moeten we zeggen dat Marieke gedurende zo’n aflevering zo weinig op de voorgrond treedt, dat je haast niet anders kan. Oh wacht, ze heet niet eens Marieke, ze heet Marjolein. “Als ik blind zou jureren zou ik weten dat dit jouw taart is, écht een Marjolein-taart”, zei Robèrt, dus gelukkig hebben juryleden niet hetzelfde probleem. Paul de Leeuw noemde Marjolein eens ‘de bakrobot’, maar deze aflevering waren er voor het eerst bijna tranen, dus we hopen op een dramatisch optreden van Marjo volgende week.

Tent

“Prachtig”, noemden de juryleden de tent van Gwenn. Prachtig? Hadden zij een andere taart gezien dan? Want voor ons thuis leek het gewoon alsof die tent versierd was door zijn zoontje. Enfin, gelukkig was daar Hans met zijn perfecte chocoladegevaarte. Janny, nog steeds gecharmeerd van die likeur, zei doodleuk: “Volgende keer mag het wel wat uitdagender. Ik wil dan zien dat je nog meer uit je comfort zone gaat”, en verklapte daarmee dus mooi dat Hans sowieso weer veilig was. Zucht. Janny! Uiteraard werd Hans gekroond tot meesterbakker. Wat zal oma blij zijn.

Wijsheid

Nico’s Mondriaan-taart was ook mooi, maar het mooiste was wat hij erover zei: “Het is wel een puzzel, maar ja, dat is het leven.” Dat is er eentje voor een tegeltje Nico. Het leven is een puzzel, maar je moet wel zelf de stukjes leggen. Nico probeerde trouwens nog op slinkse wijze de champagne van Rik in glazen uit te schenken, zodat hij geen drank over zou hebben voor de taart. Let op onze woorden: die ouwe vos moet je volgende aflevering goed in de gaten houden.

André zei tot slot met droevenis in zijn hart dat Rik de tent moest verlaten. En Rik bewees met zijn laatste woorden dat Heel Holland Bakt toch echt het gezelligste programma van Nederland is: “Het was voor mij een voorrecht om hier te zijn. Ik heb genoten, dank je wel. Het is over, maar ik ben trots op mezelf dat ik tot aflevering 5 ben gekomen. Ik heb niet gewonnen en ik kon waarschijnlijk ook niet winnen. Maar wat ik wel heb gewonnen zijn 9 hartstikke lieve bakkersvrienden. Die pakt niemand mij meer af.”

Tot volgende week!

