Heerlijk ontspannen: win tickets voor een dagje wellness!

Ook zo toe aan een dagje totale ontspanning? Bij Thermen Soesterberg en Thermen Bussloo kom je volledig tot rust in de sauna’s, baden en opgietingen. En Libelle mag voor beide resorts 2×2 kaarten weggeven.

In de Utrechtse Heuvelrug ligt het pas vernieuwde Thermen Soesterberg. Hier is sinds kort onder andere een half ingegraven Maa-sauna, een houtgestookte Finse sauna en een panoramasauna. Deze geeft zicht over de tuin met een natuurlijke zwemvijver. Daarnaast is er een uniek ‘Sauna-theater’, waarin tijdens een opgieting welness en theater samenkomen.

Thermen Bussloo ligt in de groene IJsselvallei, vlak bij Apeldoorn. Hier zijn maar liefst veertien sauna’s, whirpools, rustruimtes en verschillende baden. Om de relaxdag helemaal af te maken, kun je gratis deelnemen aan meditaties, verwenrituelen en opgietingen.

Elke tweede en laatste dinsdag van de maand is het badkledingdag. Voor allebei de thermen geven we 2×2 tickets weg. Wil je kansmaken? Vul dan onderstaand winformulier in. Meedoen kan tot en met 11 mei 23.59 uur. De winnaars krijgen automatisch bericht.