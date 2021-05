Ben jij dat druilerige, grijze weer ook zo zat? Goed nieuws! Vanaf vrijdag krijgen we stralend weer en vanaf dan wordt het zelfs iedere dag een graadje warmer. Wat zijn we daar aan toe!

Haal je zonnehoed, zomerjurk en zonnebrandcrème maar tevoorschijn: dit weekend lig jij op een stretcher in de zon. Laat die vitamine D maar komen!

Als je nu naar buiten kijkt, zie je waarschijnlijk iets waar je nog niet heel blij van wordt. Maar het treurige weer van vandaag zien we voorlopig niet meer terug. De laatste tijd was het koud voor de tijd van het jaar, maar het lijkt erop dat we eindelijk het lenteweer krijgen waar velen zo naar snakken.

Elke dag iets warmer

Vrijdag zal het een zonnige dag worden, met temperaturen van zo’n 18 graden. En dat is pas het begin. In het weekend tikken we de 20 graden al aan en wordt er ook veel zonneschijn verwacht. En Maurice Middendorp van Buienradar laat weten dat de temperaturen na het weekend ook alleen maar oplopen: “Maandag 22, dinsdag 23 en woensdag kan het op sommige plaatsen zelfs 25 graden worden”. Als dat geen goed nieuws is!

Kans op regen

Als we in Nederland mogen genieten van een warme dag, gaat dat vaak gepaard met flinke buien en soms zelfs onweer aan het einde van die dag. Kunnen we die nu ook verwachten? Nee, zegt Middendorp. Op een verdwaalde bui hier en daar na (die kans is op zaterdag het grootst), is het voorlopig even gedaan met de regen.

Zure appel

Hoe de temperaturen er na volgende week woensdag uitzien, is nog niet zeker. Maar Middendorp laten weten dat het zomaar zou kunnen dat het dan nóg warmer wordt. Wat hij wel zeker weet: “We gaan niet meer terug naar de temperaturen van de laatste weken. Die zijn nu wel geweest.” Over het grauwe weer van vandaag zegt hij: “We moeten nog even door deze zure appel heen bijten.”

