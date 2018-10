Eén nadeel van de heerlijke nazomer: de mug is terug

Het is geen nieuws dat we een uitzonderlijk mooie zomer achter de rug hebben. En de pret is nog niet voorbij, want de temperaturen zijn ongekend hoog voor de tijd van het jaar. Leuk voor ons, maar de natuur is ernstig in de war.

Want door die hoge temperaturen en kurkdroge omstandigheden komen de eitjes die de muggen afgelopen zomer legden nu al uit in plaats van in het voorjaar. De mannetjesmuggen zijn er al en over een paar weken kunnen we alweer de vrouwtjesmuggen verwelkomen.

Extra generatie

“Het is dit jaar zo uitzonderlijk lang warm, dat er een extra generatie insecten ontstaat”, zegt insectendeskundige Leendert-Jan van der Ent”, tegen RTL Nieuws. Vooral in waterrijke gebieden stikt het van de mannetjesmuggen.

Vrouwtjesmuggen

Vervelend wordt het pas als over een paar weken de vrouwtjesmuggen uitkomen. Omdat die steken is te hopen dat tegen die tijd de temperaturen flink zijn gedaald. Anders wordt het weer avonden doorbrengen achter een hor of onder de klamboe. Overigens zijn een deel van de muggen en libellen (♥) al in winterrust gegaan en zal dat ook gewoon zo blijven.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock