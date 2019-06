Zet je maar schrap: het wordt naar verwachting de heetste 2 juni óóit

Zondag 2 juni 2019 gaat de geschiedenisboeken in als de heetste ooit in Nederland. Óóit! Weerexperts verwachten dat het record uit 1947 verbroken gaat worden.

Toen was het gemiddeld 29,5 graden. Maar deze zondag komt dat volgens de laatste voorspellingen van onder meer Weeronline uit op zeker 30 graden. In Brabant en Limburg kan het plaatselijk zelfs 32 (!) graden worden.

Binnen kwartier verbranden

De meteorologische zomer, die op 1 juni begint, trapt dus tropisch af. Niet voor niets zijn verschillende hardloopevenementen afgelast of aangepast. Er wordt gewaarschuwd dat je met de felle zon al binnen een kwartier kunt verbranden en door de hitte uitdrogingsverschijnselen kunt krijgen. Goed insmeren en water drinken, dus.

Onweer

De warmte blijft zondag nog lang hangen. Rond 21.00 uur is het op veel plaatsen nog 25 graden. Perfect barbecueweer dus, want er zijn rond etenstijd ook (nog) geen buien voorspeld. Later op de avond kan er in het westen wel een klap onweer vallen.

Afkoelen

Na het weekend is het weer eventjes gedaan met de tropische temperaturen. Zondagnacht kunnen er meer onweersbuien volgen en maandag kan het overdag ook gaan onweren en regenen. Dan koelt het af tot zo’n 22 graden in het oosten en 18 graden in het westen.

Toch iets te lang in de zon gezeten? Deze verkoelende oplossing helpt je uit de ‘brand’:

Bron: Weeronline. Beeld: iStock